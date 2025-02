Ilrestodelcarlino.it - Il Gatteo Mare cede al Ravenna

Prima sconfitta del 2025 per ilfemminile, che nel campionato di serie C ha perso 1-0 contro ilWomen. A decidere la partita è stato il gol dell’ex Zani arrivato al sedicesimo minuto del primo tempo. La prima occasione è a favore del, con il tiro di Biancato che termina a lato. La numero 32, dopo aver ricevuto palla da Lucchi, prova a sorprendere le avversarie con una conclusione da fuori area, senza però trovare l’effetto giusto. La partita si sblocca al sedicesimo minuto, quando Zani riceve da Mantello, si aggiusta la palla e con un pallonetto scavalca Parnoffi e segna l’1-0. A differenza delle partite prenti, ilnon riesce ad essere sufficientemente pericoloso e colleziona solo qualche tiro in porta nella ripresa. Le principali occasioni arrivano dai piedi di Barbieri, ma questa volta l’attaccante rimane a secco.