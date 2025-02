It.insideover.com - Il futuro dei missili Stinger tra riarmo degli arsenali Usa e fronte ucraino

L’esercito statunitense sta compiendo passi decisivi verso la modernizzazione del suo sistema di difesa aerea a corto raggio, e il trasferimento di molti dei famosi– noti per il largo impiego che ne venne fatto nella guerra sovietico-afghana da parte dei mujiadin, che poterono abbattere gli elicotteri russi negli anni Ottanta – in Ucraina, dove sono ancora ampiamente usati perggiare la crescente minaccia di droni ed elicotteri, ha mostrato la necessità di un nuovo sistema di difesa aerea a corto raggio spalleggiabile e da istallare su mezzi corazzati leggeri, il prima possibile.GliUsa e l’Ucraina in guerraA quanto pare la necessità di un nuovo sistema analogo al FIM-92, designato come MANPADS o Sistema da difesa aerea spalleggiabile, in questo caso a puntamento passivo agli infrarossi, quindi a ricerca di calore, si è fatta “sempre più urgente” da quando lo scoppio della guerra in Ucraina e le conseguenti forniture di armi da parteStati Uniti hanno previsto il trasferimento di migliaia di, rendendo evidente la necessità di un sostituto che prevede, allo stesso tempo, un aggiornamento.