361magazine.com - Il futuro de “La Volta Buona” di Caterina Balivo: la scelta

Leggi su 361magazine.com

Stando a Tv Blog dovrebbe essere confermato anche il prossimo annoTempo di scelte in vista della prossima stagione televisiva. Stando a quanto spiega Tv Blog, nei palinsesti del prossimo anno ci sarà ancora “La”, condotto da.Il programma in onda nella prima fascia pomeridiana di Rai Uno, sta ancora faticando in termini di ascolti e sta cercando di stabilizzare e fidelizzare il proprio pubblico.Secondo il sito, però, e in base a cosa hanno pensato in Rai ci vuole tempo. “Alla luce degli ascolti che vedono da dicembre ad oggi Larafforzarsi nella prima parte e chiudere già da mesi prima sopra il 20%, producendo dunque un traino alto per il Il Paradiso delle signore, cosa mai successa in precedenza – lo share medio del Paradiso, dal 2023 al 2025, è sceso di oltre due punti – e con una partenza tutta in salita con il Tg1 Economia, l’idea è quella di proseguire e confermare il programma anche per la prossima stagione televisiva, rafforzando la dimensione del racconto familiare, le storie positive degli italiani, la cultura pop”.