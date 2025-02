Lanazione.it - Il forno ora è in vendita: "Noi non lo riapriremo"

di Antonio TaddeiSAN CASCIANO VAL DI PESAL’"AlimentariGraziella" in via Volterrana a Chiesanuova Val di Pesa, chiuso dal tragico giovedì 17 ottobre 2024 quando Mattia Scutti 22 anni entrò nel negozio uccidendo la zia Laura Frosecchi titolare delcon quattro colpi di pistola, non riaprirà più. A rivelarlo è Stefano Bettoni, il marito di Laura, che sul suo profilo social oltre a ringraziare tutti i clienti che per ben trentacinque anni hanno frequentato il, scrive: " Cari clienti e amici vi scrivo dopo un po’ di tempo, voi tutti sapete quello che ci è accaduto, avete tutti visto che il nostro negozio è rimasto chiuso e vi comunico che nonpiù. Ho aspettato un po’ perché pensavo di avere trovato delle persone che sarebbero subentrate a noi, ma poi ho scoperto che non erano quelle che pensavo.