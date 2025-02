Liberoquotidiano.it - Il figlio di Musk sporca la scrivania di Kennedy? Rimossa: ordine (immediato) di Donald Trump

Dopo 64 annidi onorato servizio, lapresidenziale appartenuta a Jfk- il Resolute Desk- è statatemporaneamente dallo studio ovale della Casa Bianca per essere ripulita. A ordinarlo è stato il presidente, dopo la complicata visita deldi Elon. La notizia, che il New York Post aveva dato per primo qualche giorno fa, continua a tenere banco sui social media. Mentre il padre risponde ai giornalisti sul lavoro di Doge per tagliare la spesa pubblica, il piccolo che si chiama XÆ A-12 si aggira per l'ufficio di. A un certo puntoJr, 4 anni, si infila un dito nel naso e poi lo strofina sullaper pulirlo. La scena in diretta tv non deve essere sfuggita al Presidente che, noto per essere molto attento all'igiene, ha fatto portare via il tavolo.