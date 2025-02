Il duello tattico di Napoli-Inter | la sfida tra Conte e Inzaghi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Il conto alla rovescia sta per portare al giorno zero che coinciderà con sabato 3 marzo. Gli occhi saranno puntati sullo stadio Diego Armando Maradona per, partita che si aspetta da tempo e che potrà dire tanto in ottica Scudetto.I nerazzurri arrivano da primi in classifica, dopo il sorpasso della scorsa giornata, e freschi di qualificazione alla semifinale di Coppa Italia; i partenopei, invece, hanno ottenuto due pareggi (contro Roma e Udinese) ed una sconfitta (contro il Como). Una gara che metterà di fronte, ancora una volta, Simonee Antonio– pronti a trovare la chiave tattica per superare l’avversario.La gara d’andataIl primo incrocio, risalente al 10 novembre 2024, ha decretato l’equilibrio per 1 ad 1 – anche se con le dovute differenze. Se ildi Antoniosi è dimostrato cinico, segnando sfruttando il calcio d’angolo per il primo gol della partita di McTominay, l’di Simonemette in campo la solita partita di giro palla e produzione offensiva.