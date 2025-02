Davidemaggio.it - Il Doc americano rinnovato per una seconda stagione

E’ stato unsuccesso, proprio come l’originale in Italia, e per questo il remakedi Doc – Nelle tue Mani è stato confermato per unaprima ancora che la prima termini, cosa che accadrà il prossimo 18 marzo.Partita lo scorso 7 gennaio, la primaha registrato una media di quattro milioni e mezzo di telespettatori – la première ad oggi è a quota 16 milioni di spettatori su tutte le piattaforme – classificandosi come il programma di intrattenimento più visto su Fox in questa. Doc: ordinati 22 episodi per ladel remakeRisultati importanti, che hanno spinto produttori e network non soltanto a rinnovarla, ma più che raddoppiarla: se la primaconsta, infatti, di dieci episodi, lane comprenderà ventidue.