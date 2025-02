Iodonna.it - Il divario, infatti, non deriva da una presunta avversione femminile al rischio, ma da un intreccio complesso di fattori culturali, educativi e psicologici che meritano un'analisi approfondita

In un’epoca in cui l’indipendenza economica rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell’emancipazione, emerge ancora forte un dato preoccupante: ildi genere nelle competenze finanziarie continua a persistere, con ripercussioni concrete sulle scelte d’investimento e, di conseguenza, sulla costruzione del patrimonio a lungo termine. L’ultima indagine condotta da YouGov per la banca digitale N26, che ha coinvolto oltre 6.300 partecipanti in cinque paesi europei, offre uno spaccato illuminante della situazione nel nostro Paese: solo l’11% delle donne intende aumentare il budget destinato agli investimenti nel 2025. Fintech, Alberta Pelino: «Il gender gap finanziario danneggia l’economia» X Obiettivi più simili, approcci differentiIl dato più interessante che emerge dall’indagine, però, è un altro: entrambi i generi esprimono in egual modo il desiderio di gestire meglio le proprie spese, migliorare la pianificazione finanziaria e risparmiare con maggiore regolarità.