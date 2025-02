Sport.quotidiano.net - Il dg Farina. "Siamo al lavoro per organizzare i summer camp»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Durante ‘Siena Update’, l’intervista che i dirigenti bianconeri rilasciano periodicamente ai canali ufficiali, per fare il punto della situazione, ha preso la parola il direttore generale della Robur, Simone. "Il percorso di crescita del club, inteso come organizzazione, continua – ha affermato –. L’obiettivo, ambizioso, è quello di dare continuità e stabilità al Siena Cacio e ai suoi tifosi. Anche nel settore giovanile bianconero, rifondato solamente sei mesi fa, ci sono stati importanti progressi. Ringrazio quindi Roberto Pierangioli e tutto il suo staff e Gill Voria che hanno avuto il compito di ricostruire le fondamenta di questa importante area della società". "Ci stiamo anche muovendo per, in estate, i– ha proseguito il direttore –, presto saremo in grado di dare tutte le informazioni necessarie".