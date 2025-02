Liberoquotidiano.it - "Il dettaglio inquietante della porta". Gene Hackman, la polizia ribalta tutto: cosa stanno cercando

Gli investigatori di Santa Fe hanno richiesto un mandato di perquisizione per indagare a fondo sulla casa dopo il ritrovamento dei cadaveri dimoglie, come riTmz. La morte "è sufficientemente sospetta da richiedere una perquisizione e un'indagine approfondita". Serve un'indagine approfondita perché "la persona che ha fatto la segnalazione" alla"ha trovato lad'ingressoresidenza non protetta e aperta". Gli agenti hanno osservato "un cane sano che correva libero nella proprietà, un altro cane sano vicino alla donna in bagno, la stufa spostata, il flacone di pillole aperto e le pillole sparse per terra vicino alla donna". Gli agenti hanno osservato, sempre secondo quanto rila dichiarazione giurata del detective, "un cane sano che correva libero nella proprietà, un altro cane sano vicino alla donna in bagno, la stufa spostata, il flacone di pillole aperto e le pillole sparse per terra vicino alla donna".