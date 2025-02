Ilfattoquotidiano.it - Il “contro-video” di Fratoianni per rispondere a Trump: scuole, “Stato di Palestina” e bambini che giocano. “Un futuro diverso è possibile”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unper Gaza è. A spiegarlo un, anche questo realizzato con l’intelligenza artificiale, in risposta alla ricostruzione immaginata da Donald. Unfatto di, dichefelici. Unfatto di modernità e di un grande cartello con scritto “Welcome to Gaza. State of”. Ma anche unfatto di ragazzini, arabi e israeliani, che si abbracciano. Il “” èideato da Nicola, deputato di Sinistra italiana, che via social ha replicato così al progetto del presidente degli Stati Uniti: “Hey mister, ilpuò essere migliore di come lo descrivi – scrive– Gaza èed è diritto dei palestinesi scriverne il”.L'articolo Il “” diper, “di” eche