Il consiglio comunale di Salò ha revocato la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

Ieri sera ildi, comune in provincia di Brescia, ha preso una decisione storica, approvando la revoca della, che l’aveva ricevuta più di cento anni fa, nel 1924. A onor del vero, non è la prima volta che si sente parlare di scelte simili di molte città italiane. In questo caso, però, l’annullamento ha un peso decisamente maggiore.e i paesi che si affacciano sul Lago di Garda, infatti, furono all’epoca il cuore pulsante della Repubblica Sociale Italiana (RSI). Si trattava del regime fascista approvato e controllato dalla Germania nazista, che governò l’Italia settentrionale dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, nel pieno della Seconda guerra mondiale. Laera stata conferita ail 23 maggio 1924 non dal, ormai sciolto, ma dal commissario prefettizio Salvatore Punzo, che lì aveva fondato la sezione locale del Partito Fascista.