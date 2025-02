Linkiesta.it - Il Comune di Salò ha revocato dopo un secolo la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini

oltre un, ildiha ufficialmentelaal dittatore fascista. La mozione presentata dal consigliere di maggioranza Tiberio Evoli del Partito Democratico, è stata approvata dal Consiglio comunale con dodici voti a favore, tre contrari e un’astensione. «Le idee rappresentate dallanon hanno più spazio nell’Italia e nelladi oggi», ha dichiarato Francesco Cagnini (Pd), ventinovenne sindaco della città lombarda che dal settembre 1943 all’aprile 1945, durante la Seconda guerra mondiale, fu la capitale della Repubblica Sociale Italiana. Il sindaco ha spiegato le ragioni della decisione: non un atto divisivo, ma come una riaffermazione dei valori democratici sanciti dalla Costituzione.Il Consiglio comunale si è espresso sulla questione per la terza volta, trovando ora finalmente un voto positivo.