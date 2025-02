Sport.quotidiano.net - IL COMMENTO. Qualche domanda dopo Orzinuovi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Scelte tecniche sbagliate? Squadra che sta rifiatando? Formazione, la Vuelle, che ha subito la forza fisica e l’impostazione di gioco della formazione lombarda? Partita molto strana e di difficile lettura quella dianche perché molti giocatori sono risultati marginali, se non del tutto ininfluenti nell’andamento del match. Presunzione e supponenza come ha dettoosservatore speciale che era seduto in tribuna? Sicuramente una squadra che si sta rivelando corta e con alcuni giocatori molto ‘delicati’ come De Laurentiis e Imbrò. E quest’ultimo pare abbia avutoproblema prima del match. Sicuramente è poco transitabile che Bucarelli si ritrovi a marcare il pivot americano della formazione lombarda quando scivola in posizione di post basso. E cioè uno di due metri e rotti che va in uno contro uno con di fronte un avversario di un metro e 90 nei momenti decisivi del match.