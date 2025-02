Lanazione.it - Il Comitato chiede aiuto: "Un potenziale assassino è libero accanto a noi. Adesso abbiamo paura"

Un prete incosciente e la totale assenza delle istituzioni. Così, con una frase lapidaria, il presidente deldei residenti di Vicofaro riassume la situazione del quartiere e il sentimento comune dopo gli ultimi episodi di violenza. La rissa di sabato sera è stata ripresa dal cellulare di uno degli abitanti e condivisa nelle chat di quartiere. Attimi diancora una volta a due passi dalle villette della zona residenziale. Ma quanto accaduto martedì sera ha portato i timori dei residenti ad un livello molto più alto. "Qui per poco non ci è scappato il morto – spiega Fabrizio Rafanelli, presidente del– e ciò che stupisce non è il fatto in sé. Alla violenza di questi ragazzi siamo ormai tristemente abituati, ma ciò che ci lascia francamente senza parole è il pensiero che unvenga rimesso in libertà, e soprattutto che siadi camminare per le strade del quartiere a due passi dalle nostre case.