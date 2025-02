Ilfattoquotidiano.it - Il Cio evoca già il rischio cattedrale nel deserto per la pista da bob di Cortina: “Basta costruirne di nuove, sono tante e ci sono pochi atleti”

Nel giorno in cui ad’Ampezzo viene accesa la centrale per produrre il freddo dellada bob in costruzione in vista delle Olimpiadi 2026, arriva dal presidente del Cio Thomas Bach una notizia davvero epocale. Di cui, a questo punto, la “perla delle Dolomiti” non sa se doversi rallegrare. Laintitolata a Eugenio Monti sarà l’ultima che verrà costruita al mondo. Perché in America, Europa ed Asia ce negià abnza, considerando il numero modesto diche praticano gli sport olimpici del bob, dello slittino e dello skeleton. Bach lo ha detto da Losanna al sottosegretario alla presidenza del consiglio, il leghista Alessandro Morelli, che subito lo ha comunicato ai giornalisti presenti quando è stato lui a premere il pulsante che ha messo in funzione i generatori del freddo.