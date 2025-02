Ilrestodelcarlino.it - Il Cesena blinda i suoi giovani. Pieraccini e Francesconi fino al 2028

Altri due rinnovi in casa bianconera, dopo quelli sottoscritti a dicembre da Cristian Shpendi (al) , Emanuele ’Manolo’ Adamo (2027) e Daniele Donnarumma (2026) e a quello avvenuto invece a gennaio di Andrea Ciofi (). Ieri sono stati resi ufficiali i prolungamenti dei contratti anche di Matteoe Simone, tutti e due hanno firmatoalallungando quindi di due anni la precedente scadenza che era a giugno 2026. "Entrambi classe 2004 ed entrambi romagnoli – si legge nel comunicato della società – Matteo e Simone indossano la maglia bianconera rispettivamente dall’età di tredici e dieci anni e sono cresciuti insieme nel settorele del Cavalluccio giocando in tutte le varie annate, una dopo l’altra,a raggiungere la prima squadra. Alla loro prima stagione tra i professionisti, sono stati tra i protagonisti del trionfo bianconero, che ha permesso aldi fare ritorno in Serie B e quest’anno hanno entrambi esordito in cadetteria, proseguendo il proprio percorso di crescita con il Cavalluccio".