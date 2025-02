Lanazione.it - Il centenario viola con il cantiere. “Stadio, situazione paradossale”

Firenze, 27 febbraio 2025 – Un secolo di storia da festeggiare in unoFranchi ancora incerottato, tutt’altro che pronto. Mese dopo mese, l’ipotesi si sta trasformando in un rischio sempre più concreto. E anche l’auspicio di avere un Franchi a 35mila posti per agosto 2026 sembra destinata a dissolversi dopo le esternazioni di Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina: “Nel 2026 probabilmente avremo ila Firenze in mezzo a un”. La stoccata – sferrata nell’ambito del convegno ’Cantù Arena e l’impatto delle infrastrutture nei territori’ – seppur al condizionale suona un po’ come una beffa per i tifosiche sognavano una festa in grande stile per celebrare la storia della Fiorentina. Burocrazia e “balletti” della politica. Il direttore generale, sempre più braccio destro del patron Rocco Commisso, ripercorrendo le vicissitudini legate allo, va dritto al cuore del problema.