Anteprima24.it - Il caso ‘Inter e scommesse online’: un’azienda sannita coinvolta nell’inchiesta de ‘Le Iene’

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiScoppia il, un presunto conflitto d’interesse sollevato dall’inviato de ‘LeFilippo Roma che coinvolgerebbe, la Microgame. Roma, nell’ultima conferenza stampa del Presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, dopo aver preso la parola ha parlato dell’uscita dal Cda del consigliere indipendente e senza deleghe Amadeo Carassai: “Era capo di Microgame, società die, a quanto risulta a noi, sarebbe incompatibile secondo il codice di giustizia sportiva. Si è dimesso per questo? L’Inter era a conoscenza di questa situazione?”.In realtà, Carassai sarebbe amministratore della società di investimento Piomo S.A. (Piomo) che, effettivamente, nel luglio 2021 è diventata controllante col 91,7% del capitale dell’aziendaMicrogame, società leader nel “service providing” per gaming e, ovvero fornisce l’infrastruttura informatica per accedere ai servizi a numerose società dionline.