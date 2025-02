Iodonna.it - Il cappello da pirata e un pappagallo sulla spalla. La cantante ha festeggiato con i suoi più cari amici in una pizzeria. E il regalo, una versa sorpresa

Leggi su Iodonna.it

L’outfit da, une una torta rosa con la scritta ironica «Non sono solo una ragazza, sono una principessa». Francesca Michielin hacosì i30 anni, circondata dall’affetto dei, che le hanno organizzato una festa a, come racconta lei stessa sul suo profilo TikTok. «Mi sono commossa tantissimo», confessa. Francesca Michielin, tra musica e social guarda le foto Francesca Michielin, la festa a tema per il 30esimo compleanno“Reduce” da Sanremo, nel vero senso della parola, dato che durante le prove si è fatta male a una caviglia, laclasse 1995 ha celebrato proprio in questi giorni i30 anni.