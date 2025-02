Salernotoday.it - Il campo trappola e la missione salvezza: la Salernitana contro il tabù Cesena

Leggi su Salernotoday.it

Unchiamato. Breda guiderà laallo stadio Manuzzi per inseguire la vittoria e per prendere a pallonate uno spauracchio. La statistica della vigilia dice che da calciatore granata ha perso tre volte su tre in Romagna: 3-0 nel ’94 quando l'allenatore era Delio Rossi, 3-2 nel.