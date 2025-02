Lanotiziagiornale.it - Il cambiamento climatico fa paura: preoccupati sei italiani su dieci

La società italiana, ancora una volta, dimostra di essere più avanti rispetto alla politica. Anche in tema di. A fronte di iniziative praticamente nulle dal punto di vista politico per contrastare gli effetti del climate change, la popolazione esprime invece molta preoccupazione per il futuro del pianeta. Secondo l’Istat, infatti, il 58,1% degli– ovvero quasi sei persone sucon più di 14 anni – è preoccupato per i cambiamenti climatici., le preoccupazioni deglinell’indagine IstatIl dato è stabile rispetto al 2023, mentre aumenta la preoccupazione per l’inquinamento dell’aria: si attesta al 51,9% degli intervistati, in aumento di due punti percentuali. Sembrano invece destare meno timori lo smaltimento e la produzione di rifiuti (38,1%), l’inquinamento delle acque (37,9%) e l’effetto serra e il buco nell’ozono (32,6%).