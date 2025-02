Ilgiorno.it - Il Cai fa ottanta con un ricco programma

Il Club alpino italiano di Castellanza festeggia il suo ottantesimo anniversario con uncalendario di eventi. Il primo appuntamento è fissato per oggi giovedì 27 febbraio al Teatro di Via Dante, dove si terrà la conferenza "Il Club alpino italiano nel suo sviluppo storico – Conoscenza e frequentazione consapevole della montagna nell’ambito della società italiana". A guidare il pubblico in questo viaggio attraverso la storia dell’alpinismo sarà il professor Annibale Salsa, già presidente generale del Cai e attuale presidente del Comitato scientifico della Scuola di alta formazione per il governo del territorio.