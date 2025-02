Ilgiorno.it - Il “boss“ era il custode della droga. I traffici dal cuore di San Fruttuoso

In via Tazzoli 29 aveva il suo alloggio e un magazzino nel seminterrato, nella zona del sottoscala. Un “umile“ Centro Polifunzionale al quartiere San, da cui quale transitavano decine di chilogrammi di. Hashish, marijuana. Perché l’insospettabiledel Centro Polifunzionale di Monza, frequentato qualche anno fa come volontaria anche dall’ex presidenteCamera Irene Pivetti, era un criminale di grosso calibro. Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Milano, Marco Malugani, 51 anni, era un esponente di spicco’ndrangheta di Lecco, già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso nell’ambito dell’operazione “Oversize“ (rifiuti), perché "appartenente alla feroce organizzazione criminale facente capo alFranco Coco Trovato". E come dimostrerebbero le 688 pagine del decreto di fermo che lo ha colpito l’altro giorno, Malugani sarebbe uno dei vertici del sodalizio appena stroncato da un’imponente inchiesta che ha visto lavorare fianco a fianco la polizia di Lecco e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano.