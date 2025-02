Ilfattoquotidiano.it - Il bavaglio di Trump alla stampa (critica): d’ora in avanti la Casa Bianca deciderà quali giornalisti ammettere alle conferenze

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si era aperta nel 2016 con la Cnn “fake news”, si è evoluta e precisata come crociata per il “free speech” contro i “media tradizionali di sinistra radicale” nella seconda amministrazione. Adesso lo scontro tra repubblicaniiani e le grandi testate americane è arrivato fin dentro gli uffici della.Mercoledì, la nuova amministrazioneha stabilito che non sarà più la White House Correspondents’ Association (Whca), l’associazione dei corrispondenti dellaistituita nel 1914 da Eisenhower, a decidereseguiranno il presidente Usa nelle sue uscite pubbliche, ma direttamente l’ufficiodellaè stato chiaro in proposito: “Saremo noi a decidere”, ha detto, perché la possibilità di accompagnare il presidente è un “privilegio concesso” dal presidente, “non un diritto”.