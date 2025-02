Lanazione.it - Il bar Melody ’visitato’ 12 volte

Leggi su Lanazione.it

FIRENZELa paura si trasforma in rabbia tra i commercianti fiorentini, ormai bersaglio di una nuova ondata di furti con spaccata. La città sta vivendo un’escalation di colpi che, oltre ai danni economici, sta minando la sicurezza e la fiducia di chi lavora ogni giorno dietro a una vetrina. Le richieste di aiuto si fanno sempre più forti: più controlli, più pattuglie e soluzioni concrete. Ma il dato più preoccupante è che in tanti vedono come unica via d’uscita il ritorno ai bandoni, una misura che per altri suona come una sconfitta. "Ho speso 8mila euro per installare i cancelli e ho risolto. Da un anno e mezzo non ho più sgradite visite. Le telecamere? Non servono a nulla. Sono entrati cinquee hanno pure sorriso davanti alle telecamere. Qui si ruba per pochi spiccioli, ma i danni sono enormi", racconta Maurizio Merico, titolare del Bar Arcobaleno di via Alamanni che ha vissuto sulla propria pelle il dramma delle spaccate.