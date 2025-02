Ilgiornale.it - Il 50% dei proventi dei minerali ucraini per risarcire gli Usa. Dubbi sulle garanzie

Leggi su Ilgiornale.it

Nell'accordo non si spiega in che modo Washington potrà assicurare la sicurezza di Kiev. Per Zelensky l'intesa va trovata a un tavolo allargato alla Ue