Anteprima24.it - Ieri in Campania: inchiesta DolceVita, nuove accuse per l’ex sindaco di Avellino

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, mercoledì 26 febbraio 2025.aldiGianluca Festa, una dirigente comunale, una funzionaria e Rup dell’intervento e un imprenditore, destinatari di un’ avviso di conclusione delle indagini preliminari con ledi corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio e falso materiale commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici sulla base di un’annotazione del febbraio 2024 dei Carabindel Nucleo Investigativo di. (LEGGI QUI) Benevento – Traffico intasato e numerosi rallentamento per un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio al rione Liberta in via Napoli all’incrocio con via Battisti. Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo spavento per gli occupanti delle due autovetture.