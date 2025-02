Linkiesta.it - Idee in fuga, iniziative efficaci per il reinserimento sociale

Dalla cooperativa al bistrò, dal carcere alla tavola.inè nata ad Alessandria nel 2020 per promuovere attività di formazione e lavoro nelle carceri cittadine – la casa di reclusione San Michele e la casa circondariale Cantiello e Gaeta – allo scopo di creare reali opportunità di occupazione sia mentre i detenuti stanno scontando la loro pena sia, soprattutto, quando escono. In Italia, sottolinea il presidente, Carmine Falanga, il tasso di recidiva di chi esce dal carcere e ci ritorna è altissimo, pari a quasi il settanta per cento. E due detenuti su tre ci rientrano nell’arco di appena due-sei mesi.In questo contesto, l’economia carceraria è uno strumento efficace: crea lavoro per persone detenute ed ex detenute, le aiuta a reinserirsi nella società, le forma in nuove competenze.