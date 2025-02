Anteprima24.it - Ic Calcedonia, scuola dell’infanzia chiusa per escrementi topi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoResteràper la giornata di domani, venerdì 28 febbraio, ladell’Istituto comprensivo S.Tommaso d’Aquino-. L’ordinanza è stata emessa dal sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in seguito al ritrovamento didinella, situata in via Guglielmini,23. Si dispone la chiusura in via precauzionale si legge nel testo dell’ordinanza. Approfittando della sospensione delle lezioni, verranno effettuati dei controlli per capire se effettivamente c’è un’emergenza di carattere igienico sanitario. (foto di repertorio)L'articolo Icperproviene da Anteprima24.it.