Quotidiano.net - I territori occupati in Ucraina sono "indivisibili" per la Russia, afferma Peskov

inuna parte "indivisibile" dellae quindi non saranno soggetti a trattative. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry, citato da Ria Novosti. "Queichediventati soggetti della Federazione Russa, checitati nella Costituzione,parte indivisibile del nostro Paese, la", ha detto, commentando le parole del presidente Donald Trump secondo il quale gli Usa lavoreranno "duramente per un buon accordo" affinché l'torni a recuperare "piùpossibile". Secondo la Costituzione della, fanno parte del suoo anche la Crimea e le regioni di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson, annesse dopo referendum popolari non riconosciuti dalla comunità internazionale.