Ilfoglio.it - I suoi elettori non sono nazisti, ma l’AfD che fa contro il neonazismo?

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Commentando il voto in Germania a “Otto e mezzo”, Giovanni di Lorenzo ha invitato gli ospiti della puntata (a partire dalla conduttrice) a non definire sbrigativamente AfD come un partito neonazista. Credo che il direttore del settimanale Die Zeit non abbia torto. La sua stessa leader è un personaggio non scontato. Alice Weidel, infatti, ha una formazione universitaria molto seria e ha lavorato come analista economica in Goldman Sachs e Allianz Global Investors di Francoforte. Lesbica, ha postato AfD come “garante dei diritti omosessuali” e ha sostenuto la sua campagnail velo islamico con un argomento a mio avviso non banale, ovvero che esso – in tutte le sue varianti – è un simbolo “assolutamente sessista”. Per altro verso, AfD ha un debole per parole d’ordine – queste sì che sanno di Terzo Reich – come “Festung Fortezza Europa”.