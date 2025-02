.com - I Qualunquisti – Le Faremo Sapere (Recensione)

Ci sono frasi che definiscono un’epoca, parole che restano impresse nella memoria collettiva. Leè una di queste e Il’hanno trasformata in un grido generazionale, condensandolo in un EP che va oltre l’ascolto: si vive. Con cinque tracce e una durata di 22 minuti, Leè un concentrato di rock italiano indipendente, influenzato dal post-punk e da una buona dose di amara consapevolezza che si muove tra energia e introspezione.IndiceI– Le: Track by TrackUn EP Sincero e NecessarioI– Le: Track by TrackL’EP si apre con “Ma che cosa vuoi”, un brano che incarna la cifra stilistica della band: punk-rock diretto e rabbioso, perfetto per chi sente il bisogno di sfogarsi contro il mondo. Segue “Universo”, che cambia atmosfera portando l’ascoltatore in un territorio più cupo e avvolgente, con un sound sospeso che richiama il post-punk più riflessivo.