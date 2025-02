Biccy.it - I protagonisti di Gossip Girl piangono per la morte di Michelle Trachtenberg

Leggi su Biccy.it

ha interpretato il ruolo di Georgina Sparks indal 2008 al 2012, ovvero da quando aveva 22 anni fino al suo 26esimo compleanno. Proprio come idi Buffy L’Ammazzavampiri, anche in questa serie l’attrice ha stretto numerosi rapporti e ora i suoi colleghi lasui social.Idi Buffyper ladihttps://t.co/WNkbWgE14n— BICCY.IT (@BITCHYFit) February 27, 2025Chace Crawford, che nella serie interpretava Nate Archibald, ha voluto ricordaresu IG: “era unica nel suo genere. Ricordo quando è arrivata sul set per la prima volta e ha subito conquistato tutti. Era una forza della natura, incredibilmente divertente e magnetica. Ripensare a quegli anni mi fa sorridere.