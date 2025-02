Biccy.it - I protagonisti di Buffy piangono per la morte di Michelle Trachtenberg

Leggi su Biccy.it

è entrata nel cast dil’Ammazzavampiri nella quinta stagione nel ruolo di Dawn Summers. All’epoca aveva quasi 15 anni e ha interpretato il personaggio fino alla fine della serie nel 2003, quando aveva 17 anni. In quei due anni ha conosciuto moltiche ora lasui social. Fra questi Alyson Hanning, Emma Caulfield, James Marsters e David Boreanaz.Alyson Hannigan, che ha interpretato Willow per tutta la durata della serie, ha condiviso un post su Instagram accompagnato da alcune foto che la ritraggono insieme anel corso degli anni. “Sono profondamente addolorata per la notizia della scomparsa di. Ha portato un’energia amorevole sul set di. I miei pensieri sono con la sua famiglia e i suoi amici“.Anche Emma Caulfield, che nella serie interpretava Anya, la demone trasformata in una simpatica adolescente, ha dedicato un pensiero a, pubblicando una foto insieme nelle sue storie di Instagram con una commovente didascalia: “Mi dispiace tanto che la tua luce brillante si sia spenta così presto.