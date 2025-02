Ilveggente.it - I pronostici di giovedì 27 febbraio: Coppa Italia, Premier League e Coppa del Re

di27: c’è un recupero di Serie A, una partita die altre coppe e campionati in giro per il mondoCon il recupero della sfida tra Bologna e Milan, valida per la nona giornata ma rinviata lo scorso ottobre, spariscono finalmente gli “asterischi” dalla classifica della Serie A. Per rossoblù e rossoneri, appaiati a quota 41 punti, questo match rappresenta l’occasione per migliorare la propria classifica e scavalcare la Fiorentina al sesto posto.Idi27del Re (LaPresse) – IlVeggente.it Il Bologna, battuto solo una volta tra le mura amiche in questo campionato, affronta una squadra che non batte ormai dal lontano 2016. Viste le attuali difficoltà dei rossoneri questa potrebbe essere l’occasione giusta, anche se il pareggio appare il risultato più probabile.