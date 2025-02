Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 27 febbraio 2025: film e intrattenimento

Su Rai Uno Che Dio ci aiuti, su Sky Cinema Mission Impossibile. Guida aiTv della serata del 27Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 27? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 Sicario. Kate Macer è una agente dell’FBI ingaggiata da Matt Graver, comandante di una task force dell’élite del governo, in una operazione contro i cartelli della droga, nella zona di confine tra Stati Uniti e Messico. I narcotrafficanti sono ritenuti responsabili di una esplosione che ha ucciso alcuni membri della squadra e l’azione a cui la Marcer è chiamata metterà a repentaglio le sue convinzioni più profonde e i suoi valori morali.