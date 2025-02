Ilfoglio.it - I passetti di Unicredit in Germania

Leggi su Ilfoglio.it

La Bce sarebbe pronta ad anticipare ai primi di marzo il via libera aper salire al 29,9 per cento di Commerzbank. E’ quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters rico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti