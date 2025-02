Panorama.it - I nuovi «gentlemen» di Burberry

Tra i dipinti conservati nella Tate Britain, Daniel Lee porta in scena la sua collezione Autunno Inverno 2025 firmata. Un’esplorazione della campagna, vista come meta per un weekend lontano dalla città. Un rito estetico e concettuale che pone in diretta contrapposizione la modernità metropolitana con il classicismo dell’aristocrazia rurale, quella recentemente raccontata da Guy Ritchie nel suo The(recentemente approdato su Netflix con uno spin-off omonimo).Ecco allora che la collezione si muove con equilibrio sorprendente tra l’heritage die un’innovazione stilistica che ridefinisce l’abbigliamento outdoor attraverso materiali e silhouette inedite. Cappotti avvolgenti in shearling e trench in pelle goffrata riscrivono il linguaggio della funzionalità, mentre i dettagli sartoriali raffinati, come le ghirlande di organza cucite a mano o le lavorazioni in broccato, rivelano l’attenzione quasi ossessiva per la ricercatezza tessile.