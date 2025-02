Ilrestodelcarlino.it - "I mercati tornano a muoversi dopo due anni davvero duri"

Gli artigiani aderenti alla Cna di Fermo hanno concluso il Micam Milano con un giudizio di cauto ottimismo. In una nota dell’associazione di categoria emerge che le imprese che hanno preso parte alla rassegna di settore più importante al mondo hanno sottolineato che: "I buyer non sono mancati, con alcuni ritorni importanti come Russia, Ucraina, Svizzera e Stati Uniti. Tuttavia i budget ridotti e il poco tempo a disposizione si traducono in ordini di quantitativi scarsi, che ovviamente non servono a sostenere la produzione di tutta la stagione". Paolo Mattiozzi, presidente di Cna Federmoda Fermo ha detto: "Le condizioni in cui si trovano ad operare i buyer determinano un acquisto frettoloso, che non aiuta il tessuto produttivo per la ripartenza necessaria. La fiera resta un appuntamento strategico, per le aziende che ne riescono ancora sostenerne i costi, potendo anche contare su bandi e risorse dedicate di Regione Marche e Camera di Commercio delle Marche, non tanto per la ricerca di nuovi clienti, quanto come occasione di confronto e scambio con le altre realtà produttive e per la condivisione di strategie e modalità di azione".