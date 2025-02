Spettacolo.periodicodaily.com - I MEGARIDE Presentano il Nuovo Singolo «‘Ntò»: Un Inno all’Amicizia

Da venerdì 28 febbraio 2025 sarà in rotazione radiofonica «» (Karma Conspiracy/Overdub Recordings), ildei, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 febbraio che racconta l’amicizia tra Gianmarco (voce dei) e Antonio, suo ex collega.Scopri il significato di «» deiA partire da venerdì 28 febbraio 2025, ifaranno il loro ritorno sulle onde radio con il», co-prodotto da Karma Conspiracy e Overdub Recordings. Il brano è già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 febbraio 2025, offrendo ai fan un assaggio della loro musicavativa e profonda.Un Brano che Celebra l’Amicizia«» è molto più di una semplice canzone; è una celebrazione dell’amicizia tra Gianmarco, il frontman della band, e Antonio, un ex collega.