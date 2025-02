Dayitalianews.com - I maranza annunciano su Tiktok: “Pronti a invadere e attaccare il Sud, sarà un macello”. La replica minacciosa: “Venite, ma non vi serve il biglietto di ritorno” [VIDEO]

Da tempo il Governo ha annunciato uno stretto giro di vite contro il fenomeno delle baby gang, come dimostra la recente retata in tutta Italia che ha portato all’arresto di 73 giovani, 13 dei quali minorenni. Il problema è estremamente serio e, come se non bastasse, è stata annunciata suuna rissa tra idel Nord e i giovani del Sud.La minaccia deidel NordBasta scorrere idiper capire quello che sta succedendo e quanto la situazione sia allarmante. I cosiddettiin diversihanno annunciato che invaderanno e attaccheranno il Sud, da dove sarebbero partite delle critiche nei loro confronti. In unun ragazzo annuncia la riunione deiil 1° marzo peril Sud, facendo tappa a Roma, Napoli, Calabria e poi Sicilia in treno.