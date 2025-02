Padovaoggi.it - "I labirinti del cuore", passioni, lamenti e sospiri d’amore nella musica del ‘600

La pratica del canto lirico in Italia è nata in Italia Centrale nel 17mo secolo dall’evoluzione del linguaggio italiano per poi espandersi in tutta la penisola e successivamente all’estero ed è stata riconosciuta patrimonio culturale immateriale UNESCO nel 2023. Andremo a scoprirne le origini.