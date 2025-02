Lanazione.it - I guinzagli superano i passeggini. I nostri pet sono sempre di più

CASTELFRANCOSi calcola che nel 2050 la popolazione italiana avrà in media 75 anni e ci saranno più cani che bambini, insomma saremo un Paese di anziani con tanti animali domestici. Questa notizia che abbiamo letto su alcuni siti internet, ci ha abbastanza scosso e abbiamo voluto approfondire l’argomento. Già nel 2023 le nascite italiane hanno toccato l’ennesimo minimo storico: appena 379mila. Nello stesso anno la popolazione pet in Italia ha sfiorato i 65 milioni e in media, in una casa su quattro, c’è almeno un animale da compagnia. Se dovessimo fare una classifica, verrebbe fuori che il 41,8% possiede un cane, il 37,7% gatti e circa un 12% tra pesci, tartarughe e uccellini. Chi lavora poi, tende ad avere due cani o due gatti per non lasciarli troppo soli. Forse, si preferiscono gli animali ai bambini perchémeno impegnativi al livello economico eottimi per la compagnia.