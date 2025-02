Quotidiano.net - I giardini di marzo: quali piante fioriscono in questo mese e come curarle

Leggi su Quotidiano.net

Insieme alle prime giornate di sole e all’equinozio, simbolo di primavera,segna, prepotente e vitale, il risveglio della natura. In breve tempo, con l’arrivo della bella stagione, ie i balconi inizieranno a trasformarsi grazie a nuovi profumi e colori. Tra le prime fioriture primaverili vediamo apparire le primule, che colorano i prati di un timido giallo insieme alle sfumature violacee dei muscari e delle violette.di passaggio, inil freddo invernale lascia lentamente spazio a temperature più miti e giornate in cui il sole torna a fare capolino. Ecco alcuni fiori diprendersene cura. Primula Le primule sono tra i primi fiori a comparire con l'arrivo della bella stagione, di qui l’origine del nome, dal latino primus, “primo”. Resistenti al freddo, crescono sia in vaso che in giardino, preferendo zone semi-ombreggiate.