I fratelli Tate lasciano la Romania | volo privato verso la Florida dopo revoca restrizioni

Andrew e Tristan, influencer di origine romena con doppia cittadinanza americana e britannica arrestati due anni e mezzo fa durante un soggiorno incon varie accuse tra cui sfruttamento della prostituzione, secondo media locali hanno lasciato questa mattina il Paese a bordo di un aereoalla volta della. Il, scrive G4media.ro online, sarebbe partito alle cinque del mattino di oggi dall'aeroporto di Baneasa. Dieci giorni fa, secondo il Financial Times, l'inviato Usa Richard Grenell era intervenuto presso il ministro degli Esteri romeno in loro favore. Andrew e Tristanerano agli arresti domiciliari per il presunto sfruttamento sessuale di 34 donne; la Corte d'appello di Bucarest avrebbe però accolto il ricorso della Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo (Diicot) volto a sollevarli dall'obbligo di non lasciare il Paese, pur senza specificare chi ha presentato tale richiesta e chi l'ha accolta.