Ilfattoquotidiano.it - I fratelli Tate lasciano la Romania per gli Stati uniti nonostante le accuse di tratta di esseri umani

Andrew e Tristan, kickboxer/influencer di origine romena con cittadinanza britannica e americana, hanno lasciato laquesta mattina a bordo di un jet privato diretto in Florida. I due eranoarredue anni e mezzo fa condidie sfruttamento della prostituzione. Dopo un periodo in carcere erano agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sfruttato sessualmente 34 donne. La Corte d’Appello di Bucarest ha accolto un ricorso della Direzione per le indagini sulla criminalità organizzata e il terrorismo, revocando il divieto di lasciare il Paese. Non è chiaro, tuttavia, se tutte le restrizioni a loro carico siano srimosse e chi abbia presentato la richiesta di revoca.L’ex kickboxer Andrew, 38 anni, e suo fratello Tristan, 36, sonoaccusati dalla procura romena di aver creato nel 2021 un’organizzazione criminale attiva trae Regno Unito.