It.newsner.com - I figli di Nikki Thot e Jamie Perkins – la loro vita di oggi

Leggi su It.newsner.com

Quando il biondoPerskins dagli occhi azzurri ha sposato la modella dalla pelle scura, lastoria d’amore sembrava una favola moderna.Insieme hanno avuto duestraordinariamente belli, ma qualche anno fa tutto è crollato.Come si sono conosciutiNel 2009, la coppiasi è incontrata per la prima volta su un sito di social media della vecchia scuola: MySpace. Ve lo ricordate?All’epoca, la diciannovennestava già facendo scalpore come popolare modella sudanese-australiana con sede a New York, scritturata da una delle più grandi agenzie del mondo, IMG., all’epoca 25enne, era un direttore della fotografia che si stava avvicinando al mondo della produzione di video musicali.L’anno successivo, a marzo, si sono sposati.