Bergamonews.it - “I femminicidi non sono un danno d’immagine”: la Rete bergamasca contro la violenza di genere scrive al sindaco di Terno

Leggi su Bergamonews.it

d’Isola. Una lettera aperta indirizzata aldiGianluca Sala in merito alla scelta dell’amministrazione di non costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico di Moussa Sangare, imputato per l’omicidio di Sharon Verzeni. Are è laladi.“Signor, inonun– esordisce la lettera della-. Con stupore leggiamo le sue dichiarazioni che presentano la morte di Sharon come ‘per il territorio’, preoccupandosi solo del ‘riscatto die del rilancio della credibilità del paese'”.“Lei ha tenuto a differenziare il problema della microcriminalità e del disturbo della quiete pubblica, individuandolo come problema preponderante nel territorio, dalo – continua la nota -.