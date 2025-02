Iodonna.it - I fan del maghetto si preparino ad un nuovo preside, nella prossima serie tv firmata HBO. Le riprese dovrebbero iniziare in estate. L'uscita, nel 2026

Arriva unAlbus Silente per Harry Potter. Sarà l’attore John Lithgow, 79 anni, a interpretare ildi Hogwartstelevisiva di HBO dedicata al famoso. A rivelarlo, è stato lo stesso attore in un’intervista rilasciata a Screen Rant. Harry Potter: lasi fa o no? X Leggi anche › “Harry Potter”, il cast dellaprende forma: Mark Rylance in forse per fare Albus Silente Harry Potter, John Lithgow sarà SilentetvIl ruolo di Albus Silente è stato interpretato in passato dagli attori Michael Gambon e Richard Harris.